В Туве в больнице умерла девочка, пострадавшая при опрокидывании автомобиля

КРАСНОЯРСК, 19 июня. /ТАСС/. В Туве в больнице умерла восьмилетняя девочка из числа пострадавших при опрокидывании автомобиля в Бай-Тайгинском районе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК по республике.

Как сообщалось ранее, Toyota Camry, в которой находились девять человек, перевернулась на трассе в четверг. По данным МВД по Туве, ей управляла женщина без водительских прав. Все находившиеся в машине, в том числе четверо детей, были доставлены в больницу с травмами. Их состояние оценивалось как удовлетворительное.

"По инициативе следственных органов СК России по Республике Тыва уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла 8-летняя девочка и получили травмы различной степени тяжести еще семеро пассажиров, в том числе трое малолетних детей, возбужденное органами внутренних дел, передано для дальнейшего расследования в органы Следственного комитета", - сообщили в СК.

По данным ведомства, девочка умерла в травматологическом отделении.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе МВД по Туве, в ходе разбирательства установлено, что перед поездкой в ночь на 18 июня водитель совместно с другими пассажирами, девушками 27 лет, распивали спиртные напитки и продолжили это во время поездки. По дороге в село Бай-Тал, совершая обгон автомобиля, водитель не справилась с рулевым управлением и допустила опрокидывание автомобиля.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за установленного запасного колеса, которое не предназначено для длительной скоростной езды. Кроме того, при проверке по базам данным выяснилось, что водительское удостоверение женщине не выдавалось.