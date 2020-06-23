Экомониторинг из-за разлива топлива на ТЭЦ в Норильске будет продолжаться до конца лета

НОРИЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. Экологический мониторинг на севере Красноярского края, где произошел разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, будет продолжен до конца лета этого года. Об этом ТАСС сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования края.
На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов.
"Работы по мониторингу экологической ситуации, сложившейся в результате розлива дизельного топлива на севере края, будут осуществляться до конца лета текущего года", - сообщил представитель ведомства.
По данным ведомства, концентрация загрязняющих веществ в ручье Безымянный снизилась в 43 раза, до 26,8 ПДК (предельно допустимых концентраций), на реке Амбарная, где установлено более 6 км боновых заграждений, концентрация нефтепродуктов снизилась в 4-7 раз. "В целом специалисты фиксируют положительную динамику по снижению уровня загрязнения во всех водных объектах", - резюмировал собеседник агентства.
По данным региональных властей, в ликвидации разлива задействовано 739 человек, около 300 единиц техники и десять воздушных судов.