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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Экомониторинг из-за разлива топлива на ТЭЦ в Норильске будет продолжаться до конца лета

По данным министерства экологии и рационального природопользования края, на реке Амбарная концентрация нефтепродуктов снизилась в 4-7 раз
ТЭЦ-3 Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
ТЭЦ-3
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОРИЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. Экологический мониторинг на севере Красноярского края, где произошел разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, будет продолжен до конца лета этого года. Об этом ТАСС сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования края.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов.

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"Работы по мониторингу экологической ситуации, сложившейся в результате розлива дизельного топлива на севере края, будут осуществляться до конца лета текущего года", - сообщил представитель ведомства.

По данным ведомства, концентрация загрязняющих веществ в ручье Безымянный снизилась в 43 раза, до 26,8 ПДК (предельно допустимых концентраций), на реке Амбарная, где установлено более 6 км боновых заграждений, концентрация нефтепродуктов снизилась в 4-7 раз. "В целом специалисты фиксируют положительную динамику по снижению уровня загрязнения во всех водных объектах", - резюмировал собеседник агентства.

По данным региональных властей, в ликвидации разлива задействовано 739 человек, около 300 единиц техники и десять воздушных судов.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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