Экомониторинг из-за разлива топлива на ТЭЦ в Норильске будет продолжаться до конца лета

НОРИЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. Экологический мониторинг на севере Красноярского края, где произошел разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, будет продолжен до конца лета этого года. Об этом ТАСС сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования края.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов.