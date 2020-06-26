Минздрав РФ направит специалистов в Туву для помощи в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Минздрав России направит группу специалистов в Туву в связи со вспышкой в регионе новой коронавирусной инфекции, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

"Минздрав России в связи со вспышкой коронавирусной инфекции направит в [Республику] Тыва группу из восьми специалистов, среди которых реаниматологи и инфекционисты Национального медико-хирургического центра им. Пирогова и Сеченовского университета с большим опытом ведения тяжелых пациентов с COVID-19. Они окажут методическую поддержку республиканским властям по организации медицинской помощи пациентам с COVID-19, а также непосредственно проконсультируют наиболее тяжелых пациентов", - говорится в сообщении.

В четверг глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что намерен обратиться в Минздрав России, в департамент здравоохранения Москвы для направления в республику бригады опытных реаниматологов, анестезиологов и высокопрофессиональных врачей других направлений в количестве 15 человек. Речь идет о специалистах, получивших большой опыт борьбы с новой коронавирусной инфекцией, которые возглавят бригады местных медиков, их главная задача - оказать методическое руководство.

По данным Минздрава Тувы, количество заразившихся коронавирусом в регионе превысило 4 тыс., излечилось более 2,2 тыс. человек. За весь период умерли 14 человек, у которых коронавирус был основным диагнозом.