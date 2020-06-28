Лесной пожар в Иркутской области локализовали

ТАСС, 28 июня. Крупный лесной пожар, из-за которого ввели режим ЧС в Жигаловском районе Иркутской области, локализовали на площади 180 га. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба регионального правительства.

"Локализован крупный лесной пожар, который привел к вводу режима ЧС в Жигаловском районе. По уточненным данным, площадь очага составляет 180 га. Пожар произошел 21 июня из-за грозового разряда в 20 км от ближайшего населенного пункта. Доставить лесопожарную технику из-за сложного рельефа и отсутствия лесных дорог к месту возгорания не получилось. Пожар вручную тушат 47 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы", - проинформировали в пресс-службе.

Из-за лесных пожаров в лесах Усть-Кутского и Жигаловского районов Иркутской области 25 июня был введен режим ЧС муниципального уровня. Ситуацию осложнял шквалистый ветер и труднодоступная местность.

По данным Иркутской базы авиационной охраны лесов на 11:45 (06:45 мск) воскресенья, в Иркутской области природные пожары зарегистрированы на площади 1 тыс. 856 га. В том числе действует крупный очаг в Усть-Кутском районе, где также был введен режим ЧС.