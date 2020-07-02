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Голосование по поправкам в конституцию

В Алтайском крае поправки поддержали 71,91% проголосовавших

За поправки выступили 645,6 тыс. жителей региона

БАРНАУЛ, 2 июля. /ТАСС/. Порядка 71,91% проголосовавших на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ в Алтайском крае поддержали внесение изменений в основной закон. Об этом свидетельствуют предварительные итоги голосования после обработки 100% протоколов, сообщается на сайте избиркома региона.

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По данным краевого избиркома, за поправки проголосовали 645,6 тыс. жителей, против - 241,132 тыс., то есть 26,86%. Недействительными признаны 11 тыс. бюллетеней. Явка в регионе составила 49,49%.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.

Теги
РоссияАлтайский крайГолосование по поправкам в конституцию
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