{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Голосование по поправкам в конституцию

Более 62% избирателей проголосовали за поправки в конституцию в Омской области

Явка составила 65%

ОМСК, 2 июля. /ТАСС/. По предварительной информации, более 62% избирателей в Омской области проголосовали за поправки в Конституцию РФ при явке в 65% после обработки всех протоколов, сообщил в четверг в эфире омского "12 канала" председатель областной избирательной комиссии Алексей Нестеренко.

На эту тему
Подведение итогов голосования по поправкам к Конституции России. Онлайн

"Явка у нас получилась 65%. Это очень много, такой явки не было даже на президентские выборах. Порядка 62,5% высказались за", - сказал Нестеренко, не уточнив количества проголосовавших против.

В пресс-службе облизбиркома ТАСС пояснили, что обработано 100% протоколов.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Волеизъявление проходило в течение нескольких дней для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.

Теги
РоссияОмская областьГолосование по поправкам в конституцию
СК возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы людей с зависимостями в Омске
Руководитель реабилитационного центра заключен под стражу
Читать полностью