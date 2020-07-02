Более 62% избирателей проголосовали за поправки в конституцию в Омской области

ОМСК, 2 июля. /ТАСС/. По предварительной информации, более 62% избирателей в Омской области проголосовали за поправки в Конституцию РФ при явке в 65% после обработки всех протоколов, сообщил в четверг в эфире омского " 12 канала " председатель областной избирательной комиссии Алексей Нестеренко.

"Явка у нас получилась 65%. Это очень много, такой явки не было даже на президентские выборах. Порядка 62,5% высказались за", - сказал Нестеренко, не уточнив количества проголосовавших против.

В пресс-службе облизбиркома ТАСС пояснили, что обработано 100% протоколов.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Волеизъявление проходило в течение нескольких дней для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.