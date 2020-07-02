За поправки к Конституции РФ проголосовали 67,58% жителей Новосибирской области

"Результаты голосования по Новосибирской области в целом [за поправки в конституцию] да ответили 698 857 участников голосования, что составило 67,58%, "нет" проголосовали 323 674 избирателя, 31,3%. Это официальные итоги, которые мы подвели", - сказала Благо.

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ поддержали 67,58 % жителей Новосибирской области после обработки 100% протоколов, финальный протокол об итогах голосования на территории Новосибирской области подписан, сообщила в четверг журналистам председатель избирательной комиссии региона Ольга Благо.

По ее словам, активнее голосовали жители в районах области. Явка в Новосибирской области без учета Новосибирска составила 63,63%. За поправки проголосовало более 71% участников голосования, против - 27,39%. По городу Новосибирску явка составила 35,17%.

Протокол об итогах голосования на территории Новосибирской области, по словам главы избиркома, подписан четверг в 12:15 (08:15 мск).

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.