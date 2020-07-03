Омский суд ужесточил наказание владельцу заправки по делу о гибели пяти детей

ОМСК, 3 июля. /ТАСС/. Омский областной суд заменил условный срок на реальный владельцу сети газозаправочных станций Владимиру Скиллеру, по вине которого в январе 2018 года в результате взрыва газового баллона при пожаре в частном доме погибли пять детей, сообщили журналистам в прокуратуре Омской области.

В феврале 2020 года Седельниковский районный суд приговорил Скиллера к 3,5 года лишения свободы условно, а оператора заправки Евгения Сердюкова - к 4 годам колонии общего режима. Прокуратура оспорила это решение в вышестоящей инстанции, сочтя приговор слишком мягким.

"Апелляционная инстанция, согласившись с позицией стороны обвинения, изменила приговор, определив владельцу газозаправочной станции наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", - отмечается в сообщении.

Как установил суд, предприниматель самовольно ввел в эксплуатацию опасный производственный объект - газонаполнительный пункт, не зарегистрировав его в установленном порядке и не уведомив контролирующий орган - Ростехнадзор. Кроме того, оборудование не было предназначено для заправки газовых баллонов, а оператор не имел разрешительных документов для заправки баллонов газом.

22 января 2018 года Сердюков в нарушение техники безопасности при 37-градусном морозе залил местному жителю в 12-литровый баллон 11 литров газа вместо запрошенных восьми литров, явно превысив допустимую норму. Работник не проверил ни физическое состояние баллона, ни наличие остатков газа в нем. Покупатель вынужден был доплатить 80 рублей за три дополнительных литра, при этом он был уверен в безопасности эксплуатации баллона, доверяя профессионализму работника.

Приехав домой, местный житель, который воспитывал семерых приемных детей, занес заправленный баллон в пристройку, где стоял отопительный котел. Через два часа баллон нагрелся, заправленный в него при сильном морозе газ расширился и разорвал металл, произошел взрыв газовоздушной смеси и сильный пожар. В огне погибли четыре девочки (6, 10, 11 и 18 лет) и 16-летний подросток. Их приемная мать получила обширные ожоги, сам мужчина - ожоги легкой степени тяжести. Уголовное преследование в отношении отца детей по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") было прекращено за деятельным раскаянием. Следствие в ходе экспертизы установило, что если бы оператор заправки залил в баллон запрошенные восемь литров, то взрыва бы не произошло.