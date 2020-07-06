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Томские власти сообщили, что сгоревшая 4 июля церковь не представляла культурной ценности

Здание в селе Зоркальцево на протяжении своего существования реконструировалось, в нем сохранились лишь отдельные элементы, относящиеся к XIX веку

ТОМСК, 6 июля. /ТАСС/. Сгоревшая при пожаре деревянная церковь в селе Зоркальцево под Томском не входила в реестр объектов культурного наследия. Здание на протяжении своего существования реконструировалось, в нем сохранились лишь отдельные элементы, относящиеся к XIX веку, когда церковь была построена, сообщила в понедельник ТАСС председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина.

"В реестр объектов культурного наследия церковь не включена, и экспертиза не поступала на охрану памятника. <…> Отдельные элементы постройки первоначальные были, предположительно относящиеся к моменту строительства в XIX веке. Но она [церковь] реконструирована, переделана, в частности, колокольня, храмовая часть, это уже современная фактура", - сообщила Перетягина.

Бревенчатый православный храм загорелся в субботу днем в селе Зоркальцево. Как сообщил ТАСС и. о. секретаря томской епархии Русской православной церкви Дионисий Мелентьев, возгорание произошло в однопрестольной деревянной церкви, освященной в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской 18 мая 1873 года. По предварительной информации, причиной пожара мог стать удар молнии.

Храм Смоленской иконы Божией Матери Одигитрия был возведен в 1873 году. В 1933 году он был закрыт советскими властями, возвращен церкви в 1987 году. Службы в здании возобновились в 2009 году после его реконструкции.

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