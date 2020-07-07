Собственник кемеровского "Топпрома" Королев обвиняется по делу об уклонении от налогов

КЕМЕРОВО, 7 июля. /ТАСС/. Собственнику одного из угольных предприятий Кемеровской области предъявлено обвинение по делу об уклонении компании от налогов на 89 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, речь идет о председателе совета директоров холдинга "Топпром" Николае Королеве.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области - Кузбассу 58-летнему собственнику угольного предприятия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Со следствием обвиняемый не сотрудничает, вину не признает, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее ТАСС сообщал, что в середине июня СУ СК РФ по Кемеровской области было возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты 89 млн рублей налогов на прибыль руководством угольного холдинга "Топпром". По версии следствия, руководство компании путем фиктивного документооборота скрывало реальные доходы.

Данное уголовное дело стало уже третьим, где фигурируют топ-менеджеры холдинга, все они были возбуждены по материалам регионального управления ФСБ. В середине апреля ТАСС сообщал об аресте гендиректора "Топпром" Владимира Честнейшина, его подозревают в коммерческом подкупе импортеров из Польши, которым он предлагал за вознаграждение в размере $5 тыс. закупать уголь по завышенной цене. В конце мая стало известно, что директор входящей в состав холдинга обогатительной фабрики "Щедрухинская" Евгений Гречуха подозревается в злоупотреблении полномочиями, чтобы путем банкротства юридического лица обогатительной фабрики уйти от ответственности за загрязнение мышьяком сельскохозяйственной земли в Новокузнецком районе.

В состав "Топпрома" в Кузбассе входят шахта "Юбилейная" и обогатительные фабрики "Тайбинская", "Коксовая" и "Щедрухинская", а также предприятие "Трансавто", долями во всех предприятиях владеет Николай Королев.