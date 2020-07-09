Новосибирские депутаты предложили ограничить продажу алкоголя около жилых домов

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Новосибирские депутаты предложили ограничить круглосуточную продажу алкоголя в киосках рядом с жилыми домами. Речь идет о павильонах, оформленных как кафе, и располагающихся в 10 метрах от подъездов многоэтажек, заявил в четверг член комитета по транспортной, промышленной и информационной политике регионального Заксобрания Александр Козлов в ходе обсуждения законопроекта по ограничению круглосуточной продажи алкоголя в жилых домах.

"Меня волнует вопрос киосков у дома, я бы хотел такую поправку внести. Временные сооружения, которые стоят на муниципальных территориях, они тоже оформляют кафе и также круглосуточно продают алкоголь. Они часто находятся в 10 метрах от жилых домов", - сказал Козлов.

Также депутататы предложили разрешить участковым отслеживать незаконную продажу алкоголя на сельских территориях. "У нас на сессии выступал представитель МВД и говорил о том, что закончились полномочия администрирования по контролю продажи всех "левых" спиртных напитков, поступающих, например, из Казахстана. Я хотел бы в этом году согласовать с правительством и депутатами расширение полномочий МВД для контроля участковыми продажи [несертифицированных] спиртных напитков на сельских территориях", - добавил региональный парламентарий Михаил Вересовой.

Как сообщал ранее глава Минпромторга региона Андрей Гончаров, в течение нескольких лет по некоторым адресам в Новосибирске поступают регулярные жалобы на "псевдообщепиты", когда в жилых домах по факту осуществляется торговля алкоголем в круглосуточном режиме, что приводит к нарушениям общественного порядка и регулярным обращениям в полицию. Для решения проблемы министерством был подготовлен законопроект, предлагающий увеличить площадь зала обслуживания посетителей до 50 кв. м. В ходе обсуждения резонансного законопроекта депутаты предложили расширить ранее озвученные ограничения и запретить круглосуточную продажу алкоголя в киосках вблизи жилых домов.

Ранее глава Минпромторга региона отмечал, что бизнесмены должны понимать социальную ответственность и не пренебрегать законодательством, в том числе, когда речь идет о соблюдении тишины и покоя граждан. Он назвал "лукавством", когда предприниматели ставят в своем магазине пластиковый стол, несколько стульев и называют это "заведением общепита".

В последние годы законы, ограничивающие продажу алкоголя в жилых домах, были приняты в Удмуртии, Псковской, Владимирской и Воронежской областях, а также в ряде других регионов РФ. В мае сообщалось, что около половины российских регионов готовятся ввести запрет на продажу алкоголя в барах, кафе и ресторанах, расположенных в жилых домах, с залом обслуживания менее 50 квадратных метров.