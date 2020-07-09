Загрязнение реки Амбарная на Таймыре после разлива топлива не превышает ПДК

КРАСНОЯРСК, 9 июля. /ТАСС/. Загрязнение нефтепродуктами в устье реки Амбарная на Таймыре после разлива ГСМ на Норильской ТЭЦ-3 в настоящий момент не превышает предельно допустимых значений. Об этом на сессии Законодательного собрания Красноярского края в четверг сообщил председатель регионального правительства Юрий Лапшин.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.

"Взято более 600 проб воды и грунта. По последним данным, загрязнение нефтепродуктами в устье реке Амбарная не превышает одной ПДК. Тем не менее работы не остановлены: остаются и перемещаются ниже по течению боновые заграждения, берутся пробы, обрабатывается сорбентом отдельные очаги загрязнений", - сообщил Лапшин, добавив, что сейчас "завершается ключевой этап по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3".

По данным оперативного штаба, в настоящий момент уже собрано 33,5 тыс. кубометров топливно-водяной смеси, вывезено в место складирование на ТЭЦ - 188,5 тыс. тонн грунта. На месте ликвидации последствий работает 353 человека, 213 единиц техники, в том числе и два воздушных судна.