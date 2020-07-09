Красноярские депутаты создали комиссию по расследованию причин разлива ГСМ в Норильске

КРАСНОЯРСК, 9 июля. /ТАСС/. Законодательное собрание Красноярского края создало депутатскую комиссию по расследованию причин разлива ГСМ на Норильской ТЭЦ, в нее вошли 24 парламентария. Такое решение было принято на сессии краевого парламента в четверг.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.

"Вопрос № 47 о создании комиссии депутатского расследования <…> считается обсужденным и проголосованным. Решение принято", - заявил после обсуждения вопроса на сессии первый вице-спикер краевого парламента Сергей Попов.

Председателем комиссии избран депутат, юрист Виталий Дроздов, его заместителем стал зампред комитета по делам Севера Валерий Вэнго, представляющий в краевом парламенте Таймыр. Уточняется, что комиссия будет работать три месяца.

Как сообщил ТАСС Вэнго, комиссия сможет стать проводником между населением Таймыра и компанией "Норникель", а также аккумулировать мнение общественности и экспертного сообщества. "Ну и, конечно, мы обратим внимание и на другие хозяйствующие субъекты, которые работают на территории Таймыра. А Таймыр сейчас планирует стать новой нефтегазовой провинцией РФ. <…> Комиссия должна выработать рекомендации по недопущению такого рода аварий", - отметил он, добавив, что удовлетворен реакцией "Норникеля" на случившееся. По его словам, компания уже выразила готовность оказать помощь оленеводам и построить заводы по разведению ценных пород рыб.

В свою очередь, член комиссии Любовь Магомедова отметила, что в будущем такой опыт работы комиссии можно использовать и по другим проблемным вопросам в регионе. "Что касается моего личного мнения, абсолютно очевидно, что никто не хотел, чтобы это случилось. Нам сегодня нужно сохранять здравый смысл и спокойствие", - сказала она ТАСС.

О ходе ликвидации ЧС

По данным оперативного штаба, в настоящий момент уже собрано 33,5 тыс. кубометров топливно-водяной смеси, вывезено в место складирования на ТЭЦ 188,5 тыс. тонн грунта. На месте ликвидации последствий работает 353 человека, 213 единиц техники, в том числе два воздушных судна.

Ранее глава "Норникеля" Владимир Потанин заявлял, что компания в полном объеме проведет мероприятия по ликвидации ущерба в месте разлива нефтепродуктов под Норильском и рассчитывает, что эти меры позволят вернуть экосистему территории в нормальное состояние.