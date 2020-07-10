Движение транспорта под Красноярском, прерванное оползнем, восстановили по одной полосе

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Движение транспорта на федеральной трассе "Енисей" под Красноярском, прерванное из-за схода оползня, восстановлено по одной полосе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Днем на 33-м км трассы Р-257 "Енисей" между городом Дивногорском и поселком Усть-Мана сошел оползень. Всего сошло около 200 кубометров грунта, пострадавших нет. В результате дорога была полностью перекрыта для движения.

"В районе п. Усть-Мана движение восстановлено по одной полосе, сотрудники осуществляют регулирование потоков транспорта в реверсивном режиме", - сообщили в пресс-службе.

По данным ГИБДД, также из-за значительного подтопления дороги ограничено движение между поселками Березовка и Маганск под Красноярском. Кроме того, подтоплен выезд из Березовки.

В пятницу в Красноярске и его окрестностях идут сильные дожди. Жители города жалуются в социальных сетях на подтопление дорог, люди размещают видео залитых водой салонов автобусов, огромных луж на пешеходных переходах. В городе из-за затопления трамвайных путей приостановлено движение электротранспорта. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", из-за непогоды в городе десятибалльные пробки, движение транспорта затруднено почти во всех районах краевого центра.