Под Норильском с места разлива ГСМ за выходные собрали 24 кубометра топливно-водяной смеси

НОРИЛЬСК, 13 июля. /ТАСС/. Спасатели за выходные собрали 24 кубометра топливно-водяной смеси с места разлива горюче-смазочных материалов (ГСМ) под Норильском, всего с начала работ собрано более 33,5 тыс. кубометров. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе по ликвидации разлива.

"За 11 и 12 июля собрано топливно-водяной смеси 24 кубометра, всего 33 562 кубометров", - сказали в оперштабе.

Основная масса разлившегося после разгерметизации резервуара в Норильске топлива уже собрана. Завершилась активная фаза работ по вывозу загрязненного грунта из района ТЭЦ-3, такого грунта в места хранения доставлено более 188,5 тыс. тонн.

В оперштабе добавили, что продолжается обработка сорбентом речных берегов. Всего обработано уже 166,2 км береговой линии и 323,7 тыс. кв. м территории.

У ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") 29 мая в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов разлилось на 180 тыс. кв. м грунта и в водоемы. Ликвидацией последствий ЧП занимаются более 290 специалистов, привлечено 110 единиц техники.