Ликвидацию последствий разлива ГСМ в поселке на Таймыре планируют завершить за 30 дней

"На данный момент собрано порядка 25 кубометров [водно-топливной смеси]. Береговая зона малого озера с двух сторон обработана сорбентами, в настоящий момент сбор топливно-водяной смеси продолжается. Согласно плану ликвидации разлива нефтепродуктов, рекультивация земельного участка должна занять до 30 дней", - сказал Борец на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Ликвидация разлива топлива в районе поселка Тухард в Красноярском крае и рекультивация территории продлится до 30 дней. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации Таймырского муниципального района со ссылкой на начальника штаба ГОЧС АО "Норильсктрансгаз" Евгения Борца.

Разгерметизация трубопровода компании "Норильсктрансгаз" произошла 12 июля около 11:15 (07:15 мск). В Росморречфлоте ТАСС сообщили, что в акваторию реки Большая Хета топливо не попало, прорыв произошел, предположительно, в середине четырехкилометрового трубопровода, по которому топливо перекачивалось от причала к резервуару. При этом топливо попало в безымянный ручей и озеро площадью 600 кв. м, всего разлилось 44 тонны топлива. Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на экстренные службы, что произошел разлив 55 кубометров топлива на площади более 30 кв. м в месте прорыва.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ). В связи с разливом топлива в поселке на территории района введен режим ЧС муниципального уровня.

АО "Норильсктрансгаз" - дочернее общество ПАО "ГМК "Норильский никель", в 2016 году выделено из структур "Норильскгазпрома", также дочерней структуры "Норникеля". Основная задача компании - транспортировка газа и газового конденсата предприятиям Заполярного филиала "Норникеля", АО "НТЭК" и промышленным предприятиям Норильского промышленного района и Дудинки.