Около 65 кубометров водно-топливной смеси собрали после разлива ГСМ на Таймыре

КРАСНОЯРСК, 14 июля. /ТАСС/. Порядка 65 кубометров водно-топливной смеси уже собрали после разлива авиационного топлива в районе поселка Тухард в Таймырском районе Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили во вторник в администрации Таймырского района.

"Собрано за все время 65 кубометров топливно-водяной смеси", - сказал собеседник агентства. По словам представителя администрации, сейчас на месте аварии работают 63 человека и девять единиц техники от

"Норникеля", "Норильсктрансгаза", "Норильскгазпрома", Мурманского спасательного отряда, "Монтехкома". Также к работам привлечен специалист из поисково-спасательного отряда регионального главка МЧС и шесть человек из органов местного самоуправления и надзорных органов, уточнили в районной администрации.

Разгерметизация трубопровода компании "Норильсктрансгаз" произошла 12 июля около 11:15 (07:15 мск). В Росморречфлоте ТАСС сообщили, что в акваторию реки Большая Хета топливо не попало, прорыв произошел, предположительно, в середине четырехкилометрового трубопровода, по которому топливо перекачивалось от причала к резервуару. При этом топливо попало в безымянный ручей и озеро площадью 600 кв. м, всего разлилось около 44,5 т топлива.

В новость были внесены изменения (8:27 мск) - добавлены подробности.