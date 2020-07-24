И. о. главы Норильска написал заявление о выходе из ЛДПР

ТАСС, 24 июля. Исполняющий обязанности главы Норильска Николай Тимофеев написал заявление о выходе из партии ЛДПР. Об этом в пятницу ТАСС сообщил начальник управления общественных связей города Владимир Баринов.

Заместитель мэра Норильска по общим вопросам Тимофеев был назначен 22 июля 2020 года и. о. главы города вместо написавшего заявление об отставке Рината Ахметчина.

"Действительно, <...> и. о. главы города подписал заявление об исключении его из партии ЛДПР. Я с ним разговаривал, он прокомментировал, почему приостановил членство в партии. Он сказал, что считает, что и. о. главы города должен осуществлять свою деятельность в интересах всех жителей города Норильска, независимо от партийной принадлежности и политических взглядов", - сказал Баринов.

Координатор региональных отделений ЛДПР в крае, Хакасии и Туве Сергей Натаров сказал ТАСС, что не видел заявления. "Поступит - будем рассматривать", - сказал он.

Тимофеев назначен на период до проведения внеочередной сессии Норильского городского совета, которая запланирована на 28 июля. На ней депутаты рассмотрят вопрос об отставке Ахметчина по собственному желанию. Также сессия должна назначить исполняющего полномочия главы города на период до выборов нового главы.