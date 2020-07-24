В поселке на Таймыре сняли режим ЧС муниципального уровня, введенный из-за разлива топлива

КРАСНОЯРСК, 24 июля. /ТАСС/. Режим ЧС муниципального уровня, введенный в Таймырском районе Красноярского края после разлива авиационного топлива возле поселка Тухард, снят. Об этом в пятницу в видеообращении к жителям сообщил глава района Евгений Вершинин.

Что известно о разливе топлива на Таймыре

"Только что закончилось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором с учетом складывающейся обстановки было принято решение о снятия режима ЧС в поселке Тухард", - сказал Вершинин.

В администрации уточнили ТАСС, что режим снят с пятницы.

В четверг районная администрация сообщила, что работы по ликвидации разлива завершатся 31 июля. Ранее специалисты завершили откачку и вывоз собранной водно-топливной смеси. Всего, по уточненным данным, было собрано 85 куб. м водно-топливной смеси.