В Туве возбудили дело после ДТП, в котором погиб ребенок и пострадали девять человек

КРАСНОЯРСК, 27 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ДТП с микроавтобусом на автодороге Кызыл - Эрзин в Кызыльском районе Тувы, где погиб ребенок и пострадали девять человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МВД по Туве.

В воскресенье вечером микроавтобус под управлением женщины 1984 года рождения опрокинулся в районе села Целинное. В автомобиле находились десять человек - семеро детей и трое взрослых. Шестилетний ребенок от полученных травм скончался в больнице.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сообщили в пресс-службе.

В полиции также просят отозваться очевидцев аварии, имеющих записи на видеорегистраторе. По данным МВД, все участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности, а дети до семи лет были без детских удерживающих устройств. По предварительной версии, микроавтобус опрокинулся из-за превышения скоростного режима.