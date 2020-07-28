Жители дома в Красноярском крае, где произошел взрыв газа, вернулись в свои квартиры

КРАСНОЯРСК, 28 июля. /ТАСС/. Эвакуированные жители трехэтажного дома в селе Новая Солянка Рыбинского района Красноярского края, где во вторник утром произошел взрыв газа, вернулись в свои квартиры после обследования дома. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

Днем во вторник на место происшествия выехали эксперты пожарной лаборатории и диагностический комплекс "Стрела-П". При взрыве из дома было эвакуировано 60 человек.

"По состоянию на 19:00 (15:00 мск) работа экспертов испытательной пожарной лаборатории завершена, составлены акты осмотра повреждений в квартирах № 5 и № 6, жители вернулись по своим домам. Тепловой контур и межквартирная перегородка восстановлены", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку по факту взрыва. По данным ведомства, в результате взрыва пострадала 75-летняя хозяйка квартиры. Она получила термические ожоги лица и тела, ее госпитализировали, состояние оценивается как удовлетворительное. Взрыв произошел около 11:00 (7:00 мск). Была повреждена стена и выбиты окна в квартире, где произошел взрыв, пожара после инцидента не было.