Росрыболовство завершило экспедицию на Таймыр по оценке ущерба из-за аварии в Норильске

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Специалисты Росрыболовства завершили экспедицию на Таймыр по оценке ущерба из-за аварии, возникшего из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Научная расширенная экспедиция Росрыболовства на полуострове Таймыр успешно завершена. Все возложенные на нее задачи выполнены. Ученые работали в бассейне реки Пясина и дошли до устья реки в Карском море. Их исследования позволят определить масштабы распространения нефтепродуктов в результате аварии на Норильской ТЭЦ-3 и их влияние на экосистемы водоемов Красноярского края", - приводятся в сообщении слова главы Росрыболовства Ильи Шестакова.

Как отметили в ведомстве, в рамках экспедиции были проведены контрольные отловы рыб, отбор проб зоопланктона и бентоса, собраны данные о содержании нефтепродуктов и тяжелых металлов в воде и донных отложениях почти на 50 контрольных точках. Вторая группа прошла по реке более 1 тыс. км. Суммарно учеными собрано более 500 проб.

Планируется, что до 29 июля все собранные пробы будут доставлены на лабораторные исследования в филиалы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). К работе подключены лаборатории в Тюмени, Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Волгограде.

Специалисты на основании собранных данных должны подготовить окончательный расчет размера ущерба, причиненного водной экосистеме Таймыра в результате аварии.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.