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Губернатор Алтайского края заработал в 2019 году на 1,4 млн рублей меньше, чем годом ранее

К собственности Виктора Томенко добавился автомобиль Toyota Hilux

БАРНАУЛ, 14 августа. /ТАСС/. Доходы губернатора Алтайского края Виктора Томенко по итогам 2019 года уменьшились почти на четверть - на 1,4 млн рублей - и составили 4,2 млн рублей. Такие данные опубликованы в пятницу в декларации на сайте краевой администрации.

Ранее сообщалось, что доходы губернатора Виктора Томенко по итогам 2018 года составили 5 млн 580 тыс. рублей, супруга губернатора в 2018 году заработала 236 тыс. 760 рублей.

"Декларированный годовой доход [губернатора] - 4 млн 264 тыс. 369,35 руб.", - сообщается в документе.

По данным сведений о доходах, в собственности главы региона, как и в прошлом году, остались две квартиры площадью 113,3 и 233,9 кв. м, нежилое помещение площадью 14,1 кв. м. В прошлом году в декларации главы региона значилась одна квартира в пользовании площадью 213,6 кв. м. - в этом году ее нет, но у него и супруги есть в пользовании строение площадью 587,7 кв. м. Также Томенко владеет тремя автомобилями. Как и в прошлом году, это Audi Q7 и Toyota Corolla, добавился автомобиль Toyota Hilux.

Супруга губернатора Алтайского края в 2019 году заработала 675 тыс. 243,54 рубля (в 2018 году - 236 тыс. 760 рублей). У нее в собственности, как и в прошлом году, квартира площадью 213,6 кв. м, два машино-места и нежилое помещение площадью 73,6 кв. м.

Томенко вступил в должность губернатора Алтайского края 17 сентября 2018 года. До этого с 30 мая 2018 года, после ухода в отставку предыдущего губернатора Александра Карлина, он был врио главы Алтайского края.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
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