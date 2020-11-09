Губернатор Омской области представил правительству региона нового главу Минздрава

ОМСК, 9 ноября. /ТАСС/. Губернатор Омской области Александр Бурков представил правительству региона нового министра здравоохранения Александра Мураховского, который после инцидента со скорыми сменил Ирину Солдатову, и призвал кабинет министров выносить на обсуждение проблемы и возможные сбои в работе. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областной администрации.

Вечером 27 октября два экипажа машин скорой помощи привезли двух пациентов в возрасте 70 и 85 лет с подозрением на COVID-19 и тяжелым поражением легких к зданию омского Минздрава. Медики заявили, что в течение нескольких часов возят больных по городу, так как больницы отказываются их принять. По итогам расследования Бурков отправил 5 ноября Солдатову в отставку. Новый министром здравоохранения стал Мураховский, главный врач больницы скорой помощи № 1, в которой лечили блогера Алексея Навального.

"Любой конфликт в любой отрасли - удар по всему региону, по всем людям, которые живут в Омской области. Если видите, понимаете, что может произойти сбой, - надо обсуждать. Не стесняться. Еще раз подчеркну: беда в одной отрасли - проблемы всех", - цитирует пресс-служба Буркова.

6 ноября Бурков во время посещения центральной районной больницы в Любинском районе, где должен был открыться ковидный госпиталь, сообщил, что стационар не будет введен в эксплуатацию в обозначенные сроки, так как "слова прошлого руководителя Минздрава расходились с делом". Он уточнил, что в медицинском учреждении нет ни кислорода в необходимом объеме для больных с коронавирусом, ни даже специалистов по кислородной системе.

В пресс-службе со ссылкой на губернатора отметили, что разбалансированность и отсутствие командной работы в министерствах, следствием которых становятся эксцессы, подобные инциденту со скорыми, будут караться оперативно и жестко. Бурков также обратился к министрам с просьбой оказать новому главе омского Минздрава всестороннюю поддержку и содействие.

Мураховский начал работать в омском здравоохранении с 1995 года, возглавлял ряд больниц, с 2018 года - БСМП № 1. За два года на базе учреждения открыт региональной сосудистый центр для лечения острого коронарного синдрома и острых нарушений мозгового кровообращения с применением рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Ожоговое и токсикологическое отделения выполняют функции областных центров. В 2020 году, оставаясь главврачом БСМП № 1, Мураховский принял на себя руководство еще одним учреждением - городской больницей № 1 им. А. Н. Кабанова.