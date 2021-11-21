В Вильнюсе заявили, что Минск пытается добиться своих политических целей любыми средствами

ВИЛЬНЮС, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Белоруссии пытаются добиться своих политических целей, не считаясь со средствами. С таким утверждением выступила в воскресенье на совместной пресс-конференции с находящимся в Литве с визитом премьер-министром Польши Матеушем Моравецким глава литовского правительства Ингрида Шимоните.

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"Мы имеем дело с давлением режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко на Евросоюз, чтобы добиться отмены санкций, признать некий статус господина Лукашенко", - заявила она. "Ради этого власти Белоруссии не считаются ни с чем, в том числе с использованием людей в качестве средства давления на ЕС", - утверждала премьер, говоря про ситуацию с мигрантами на границе.

По мнению Шимоните, Запад не должен отступать от своих принципиальных позиций. "Мы должны увеличивать давление на режим в Минске с тем, чтобы эта гибридная атака прекратилась и был разрешен гуманитарный кризис, который имеет место на территории Белоруссии и должен быть разрешен именно там", - сказала премьер.

Пограничный контроль

Меры пограничного контроля, осуществляемые должностными лицами, не могут обеспечить надежную охрану литовско-белорусской границы, поэтому Литва строит на этом рубеже инженерное заграждение, заявила Шимоните.

"Граница с Белоруссией является самой протяженной из всех границ Литвы, поэтому рубеж такой протяженности [около 680 км] только физическими усилиями, усилиями людей защитить невозможно, особенно в условиях [наплыва нелегальных мигрантов], которые были последние полгода", - сказала она.

В связи с этим для обеспечения охраны границы Литва, как напомнила премьер, приступила к строительству инженерного заграждения. "Мы начали с самых проблемных участков. Надеемся завершить работы в намеченный срок, но, учитывая протяженность границы, понятно, что это серьезная задача", - отметила она.

На территорию Литвы приходится 1 070 км границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС, около 680 км - с Белоруссией. На этом рубеже Литва решила построить четырехметровое заграждение из металлической стержневой сетки, поверх которой будет натянута колючая проволока. Перед забором устанавливается дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра. Применяется так называемая концертина - специфическая проволока с острыми лезвиями, используемая армией.

Стоимость работ по устройству заграждения составляет €152 млн. Литва надеялась получить на это ассигнования по линии ЕС, однако в Брюсселе заявили, что не финансируют строительство преград и барьеров. Работы на границе намечено выполнить к весне 2022 года.