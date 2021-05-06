Лавров заявил о нормализации ситуации в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 6 мая. /ТАСС/. Ситуация на земле в Нагорном Карабахе существенно нормализовалась, незначительные инциденты оперативно и эффективно урегулируются российскими миротворцами. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В нагорнокарабахском урегулировании мы наблюдаем позитивные тенденции. Ситуация на земле существенно нормализовалась. Российский миротворческий контингент выступает гарантом безопасности, он развернут вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. Незначительные инциденты, без которых, наверное, ни одна операция не проходит, оперативно и эффективно урегулируются нашими миротворческими военнослужащими. Они же уделяют постоянное внимание и завершению обмена военнопленными", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

Лавров также отметил, что трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров "работает активно, ритмично". "Мы заинтересованы в том, чтобы эта работа и дальше продолжалась, способствовала налаживанию диалога между Баку и Ереваном для обеспечения устойчивого экономического развития Южного Кавказа", - подчеркнул он.

Со своей стороны Айвазян отметил, что министры "уже обсудили пару вопросов по нагорнокарабахскому урегулированию". "В этом контексте подчеркиваем важность формирования условий для возобновления мирного процесса под эгидой "тройки" сопредседателей ОБСЕ. Важнейший вопрос - обеспечение выполнения Азербайджаном освобождения всех военнопленных и насильственно удерживаемых лиц, эту задачу необходимо разрешить как можно скорее, на что указывают также многочисленные данные о продолжающихся преступлениях", - добавил министр.

Он подчеркнул, что не менее остро стоит вопрос создания условий для возвращения беженцев в свои дома, оказания гуманитарной помощи населению, а также восстановление экономики Нагорного Карабаха и разблокировки транспортных коммуникаций.