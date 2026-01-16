В ФРП Петербурга поступили заявки на роботизацию на сумму более 600 млн рублей

Программа льготного займа для роботизации предприятий стартовала в 2025 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Предприятия Петербурга подали заявки в региональный Фонд развития промышленности на сумму более 600 млн рублей по новой программе "Займы для роботизации промышленных предприятий", сообщил в интервью ТАСС вице-губернатор города Кирилл Поляков.

"В 2025 году в Фонде развития промышленности Санкт-Петербурга впервые стартовала программа льготного займа для роботизации предприятий с процентной ставкой 3% годовых. На конец 2025 года в ФРП Санкт-Петербурга по этой программе поступило обращений от промышленных предприятий города на сумму более 600 млн рублей", - рассказал он.

Также город предоставляет субсидии на ранее установленных роботов. Предприятие может безвозмездно получить до 10 млн рублей.

По его словам, одним из стимулов к повышению уровня роботизации предприятий стал дефицит кадров в промышленности.

"Мы ожидаем, что повышение производительности труда от внедрения роботизированного оборудования составит не менее 10%, снижение себестоимости продукции - от 5 до 15%, увеличение объема производства на предприятиях не менее 5%", - отметил Поляков.