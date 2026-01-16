На арендатора помещений "Невской мануфактуры" зарегистрировали новое дело

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербург зарегистрировал дело о нарушении требований пожарной безопасности в отношении арендатора помещений для производства лодок на "Невской мануфактуре", где в апреле 2021 года произошел крупный пожар. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Невский районный суд города Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Игоря Пеховского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 219 УК РФ. <…> Материалы дела переданы судье", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Пеховский, фактически являясь руководителем ООО "РИФ", арендовал у АО "Невская мануфактура" помещения на Октябрьской набережной. Зная о нарушениях пожарной безопасности в арендованных помещениях, фигурант организовал производство лодок из поливинилхлоридного материала с использованием при их производстве горючих эпоксидных смол и легковоспламеняющихся жидкостей.

В период с 1 марта по 12 апреля 2021 года Пеховский организовал доставку и хранение с использованием в помещении 100-H (1056) горючих материалов, а также полиэфирной смолы (не менее 60 литров), гелькоута (не менее 40 литров), отвердителя (не менее 5 литров). Рабочий персонал не был обучен в должной мере правилам работы с такими материалами. Около полудня 12 апреля 2021 года в арендованном помещении произошло возгорание. Огонь распространился на площади 10 тыс. кв. м, ликвидация пожара заняла пять суток.

"Пеховский, в указанное время находясь в данном здании, осведомленный о пожаре, не передал сообщение о пожаре непосредственно в подразделение пожарной охраны, а прибывшим для тушения пожара по вызову иных лиц сотрудникам МЧС не сообщил сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, в том числе о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных) веществах, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов", - уточнили в пресс-службе.

Уже около 13:00 мск 12 апреля из помещения 100-H (1056) произошел выброс пламени с длительным горением в воздухе нагретых раскаленных газов, в итоге пожар распространился и на вышележащие этажи. Находившиеся на лестничной клетке сотрудники МЧС из-за небрежных действий Пеховского попали под воздействие возникшего выброса пламени, в результате чего двоим из них был причинен тяжкий вред здоровью, а третий погиб.