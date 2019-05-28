Пассажиров задержанного в Петербурге рейса перевезут резервным бортом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Пассажиров рейса ZF 7891 авиакомпании Azur Air, который задержался в петербургском аэропорту Пулково из-за неисправности шасси, перевезут в Анталью резервным бортом, сообщили во вторник ТАСС в авиакомпании.

Ранее источник ТАСС в авиационных службах сообщил, что вылет рейса во 06:10 мск во вторник отложили из-за обнаружения неисправности на шасси у самолета Boeing 767.

"Авиакомпания незамедлительно организовала вылет резервного воздушного судна. В настоящее время самолет вылетает за пассажирами из Внуково (Москва). Новое время вылета на резервном лайнере из Пулково в Анталью ожидается в 12:20 мск", - сказали в пресс-службе перевозчика.

В авиакомпании подтвердили, что рейс был задержан по техническим причинам, однако не уточнили, какая именно неисправность возникла у борта. "Рейс ZF 7891 Пулково - Анталья в целях обеспечения безопасности полетов был задержан по технической причине. Неисправность обнаружена техниками при осмотре воздушного судна. Пассажиров перевели в терминал, обеспечили напитками и питанием", - сказала представитель компании.