Петербург выполнил основные обязательства по подготовке к Евро-2020 за год до турнира

"Все мероприятия, все обязательства, которые город на себя брал, выполнены. Стадионы, тренировочные площадки - то, что касается города, проблем не видим", - сказал Новиков.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербург выполнил взятые обязательства по подготовке к чемпионату Европы по футболу, который пройдет в 2020 году, сообщил на заседании петербургского оргкомитета по подготовке к Евро-2020 заместитель министра спорта РФ Павел Новиков. Он высоко оценил готовность спортивной инфраструктуры города к проведению турнира.

За год до старта. Как Санкт-Петербург готовится к чемпионату Европы по футболу

Как рассказал на заседании врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, все стадионы и тренировочные площадки города уже посещали иностранные эксперты. "Они проверили качество наших полей и в целом остались довольны как подготовкой города, так и уровнем существующей спортивной инфраструктуры. По многим аспектам подготовки к чемпионату Европы-2020 есть особые требования, наша задача - их неукоснительно соблюдать", - сказал Беглов.

Он дал дополнительное поручение членам городского правительства проверить готовность тренировочных баз и устранить все строительные недостатки и контролировать сроки подготовки к мероприятиям.

"Буквально завтра стартует отсчет одного года, который остается до проведения турнира. Я надеюсь, все осознают, как мало времени осталось и как много предстоит на всем вместе сделать", - отметил врио губернатора.

За год до чемпионата

Беглов рассказал на заседании, что за год до проведения Евро-2020 у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге развернут тематический парк футбола, посвященный подготовке турнира.

"Мы видим неподдельный интерес, с которыми и жители, и гости ждут чемпионата. Мы должны оправдать ожидания", - сказал он.

Парк футбола, посвященный предстоящему чемпионату Европы 2020 года, открыли на Заячьем острове в дни Петербургского международного экономического форума. До старта чемпионата Европы парк предлагает жителям и гостям города погрузиться в атмосферу футбола. Для всех желающих доступны столы для настольного футбола, а также есть возможность проверить меткость в своеобразном футбольном тире. Там же оборудовано футбольное поле, где у посетителей есть возможность сыграть матч на фоне достопримечательностей Петербурга.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах. Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча турнира, встречи группового этапа пройдут 13, 17 и 22 июня, четвертьфинал - 3 июля.