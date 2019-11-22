Ледокол "Михаил Сомов" вернулся в Архангельск из рейса до Чукотки

АРХАНГЕЛЬСК, 22 ноября. /ТАСС/. Ледокол "Михаил Сомов" в пятницу вернулся в Архангельск из экспедиции до Чукотки. Научно-экспедиционное судно доставило грузы на полярные станции от Баренцева до Восточно-Сибирского моря, сообщил ТАСС замначальника Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Алексей Бараков.

"Судно "Михаил Сомов" ходило в рейс на станции Северного, Чукотского и Якутского УГМС, крайней восточной точкой был остров Врангеля. Рейс длился 80 дней. Судовая команда во главе с капитаном и вертолетчики 2-го Архангельского объединенного авиаотряда отработали очень четко, по ходу рейса шли по плану. Также в рейсе отрабатывались точки с экспедиционными группами на Северной Земле и Новосибирских островах", - сказал Бараков.

Всего "Сомов" посетил 43 точки на побережье пяти морей: Белого, Баренцева, Карского, Восточно-Сибирского и моря Лаптевых, 32 из них - это полярные станции. Судно доставило почти 500 т различных грузов: топливо, продовольствие, оборудование для аэрологических исследований, строительные материалы. Специалисты Севгидромета провели необходимые ремонтные работы и обслуживание метеорологического оборудования, техники для связи и энергоснабжения, восстановлена работа автоматических метеорологических станций на острове Русский и на мысе Желания острова Северного Новой Земли. В ходе рейса "Сомов" доставил на ряд станций смены полярников и забрал оттуда сотрудников ремонтных бригад, а также тех, кто поедет в отпуск.

На многие точки судно заходит всего раз в год.

Медведи, совы и люди

С метеостанции имени Федорова на острове Вайгач ледокол забрал группу волонтеров, которая монтировала специальное ограждение для защиты от белых медведей. Работы велись с июля. Это совместный проект Северного УГМС и Всемирного фонда дикой природы (WWF). "До этого на станции была смонтирована система видеонаблюдения, поставлены защитные решетки на окнах, теперь мы полностью завершили установку защитной системы. Вайгач - то место, куда часто приходят белые медведи. Такая система позволяет обеспечить безопасность сотрудников метеостанции", - отметил Бараков.

Как рассказал ТАСС фотограф экспедиции Андрей Паршин, больше всего белых медведей в этом рейсе участники встретили на острове Врангеля. "Остров Врангеля считается родильным домом для белых медведей. Один раз мы видели на Врангеля одновременно шесть медведей", - сообщил он.

С этого же острова на судно "Михаил Сомов" прилетели шесть полярных сов, которые целую ночь оставались его "пассажирами". "Мы вышли на корму, а там прямо на вертолете сидели две совы, а на вертолетной площадке - еще четыре. Затем четыре из них перелетели на палубу бака, то есть на нос. Они к нам вечером прилетели и "шли" с нами до утра", - вспоминает фотограф.

Но, как говорит Паршин, самые захватывающие снимки показывают работу экипажа и вертолетчиков. "Условия работы очень суровые, холодно, вертолет летает, когда выгружает бочки на берег, и в сильную пургу. Вертолет нужно уметь посадить на судно, когда его сильно качает, в шторм, такие кадры есть. Очень всегда была слаженная работа летчиков и экипажа", - отметил он.

Как сообщил Бараков, для такого позднего арктического рейса с погодой и ледовой обстановкой экспедиции в основном повезло. Наибольшие опасения вызывал проход проливом Вилькицкого, который отделяет полуостров Таймыр от архипелага Северная Земля и соединяет Карское море с морем Лаптевых. "Мы постоянно держали ситуацию на контроле, судно имеет соответствующие ледовые усиления и приспособлено для самостоятельного плавания в арктических морях в данный период времени. Но в тяжелой ледовой обстановке нужны мощность, масса и скорость. А так как судно возвращается "пустым", идти во льдах было сложнее", - пояснил собеседник агентства.

Научные исследования

По пути следования "Сомов" забрал экспедицию Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского, которая работала на реках Гусиная и Ленивая в районе полуострова Михайлова. В ходе рейса геологические исследования на Северной Земле и Новосибирских островах проводили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И.С. Грамберга (ВНИИОкеангеологии). "Мы проводили исследования на острове Октябрьской Революции и острове Котельный. С погодой нам повезло, погода была хорошая, мы регулярно летали на вертолете, у нас не было с этим почти никаких проблем, героизма мы проявили минимум. Хотя у нас была предусмотрена возможность остаться на несколько дней на острове Котельный. Мы туда забросили лагерь, но обошлось, мы каждый день возвращались на судно", - рассказал ТАСС начальник экспедиции "ВНИИОкеангеология" Виктор Богин.

На острове Октябрьской Революции подобные работы проводились в 1970-е годы. "Часть сведений надо уточнять, потому что, во-первых, процессы идут, рельеф меняется, есть потепление, что-то оттаяло. Во-вторых, сейчас совсем другая аналитическая аппаратура, из меньшего количества материала можно сделать большее количество анализов", - добавил собеседник агентства.

Для "Михаила Сомова" это была завершающая экспедиция в 2019 году, следующие рейсы запланированы на весенне-летнюю навигацию 2020 года.