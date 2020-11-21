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Футбол в России

Тедеско надеется, что футболисты "Спартака" Кокорин и Мозес зимой подтянут "физику"

Кокорин и Мозес пришли в "Спартак" в летнее трансферное окно

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско выразил надежду, что нападающий Александр Кокорин и защитник Виктор Мозес в зимнюю паузу улушчат свое физическое состояние. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч Премьер".

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"Спартак" в субботу сыграл вничью с "Динамо" со счетом 1:1 в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Кокорин и Мозес пришли в "Спартак" в летнее трансферное окно.

"Игрой Кокорина я доволен, мы видим, что это качественный футболист. Нам нужно просто вывести его на пик формы, поскольку он не прошел с нами все сборы, ему нужно время", - сказал Тедеско.

"Всю игру провел Мозес, но видно, что он не набрал ту форму, которую мы привыкли видеть. На зимних сборах им можно будет подтянуть "физику", - добавил он.

Тренер остался доволен результатом встречи. "Игра, как и счет, была ничейной, но мы пропустили первыми на 79-й минуте. Но счет в итоге неплохой", - отметил Тедеско.

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