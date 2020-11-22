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Летние олимпийские виды спорта

Хасанби Таов: сборная России выступила как одно целое на чемпионате Европы по дзюдо

Россияне завоевали семь медалей на завершившемся в Праге турнире

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по дзюдо выступила как одно целое на чемпионате Европы, а мужская команда показала отличный результат, опередив преследователей с большим отрывом. Такое мнение ТАСС высказал тренер мужской сборной России Хасанби Таов.

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Дзюдоисты сборной России завоевали семь медалей на завершившемся в Праге чемпионате Европы. Обладателями золотых наград стали Роберт Мшвидобадзе (весовая категория до 60 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг). Серебряными призерами стали Яго Абуладзе (до 60 кг), Арман Адамян (до 100 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг).

"Ребята очень хорошо отборолись, команда была хорошо готова, и доказала, что является одной из лучших, - сказал Таов. - Если говорить о мужской команде, мы заняли первое место с большим отрывом. Мужчины выступили на отлично"

Единственную бронзовую медаль российской команде принесла Мадина Таймазова (до 70 кг). "Хочу поддержать девочек, мы одна команда, - отметил собеседник ТАСС. - Сейчас у них не очень хороший результат, но они еще себя проявят. Может, это последствия пандемии. Но я реально благодарен всей команде - мы выступали как одно целое".

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Российская команда заняла второе место в общем медальном зачете, первой стала команда Франции (5 золотых, 3 бронзовые медали), третье место заняли грузинские спортсмены (1-1-4). "Хотел бы поблагодарить нашу федерацию и генерального менеджера Эцио Гамба - это благодаря его программе мы так успешно выступаем. Также хочу поблагодарить Европейский совет дзюдо, и, конечно, наших болельщиков" - добавил Таов.

Турнир в Чехии проходил с 19 по 21 ноября. Следующий чемпионат Европы состоится в 2021 году в Португалии.

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