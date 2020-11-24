Ивлев объяснил решение о досрочном сложении полномочий членов набсовета РУСАДА

Решение о досрочном прекращении полномочий членов набсовета РУСАДА было принято во вторник. Новый набсовет должен быть сформирован до 1 января 2021 года.

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ряд действующих членов наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствуют критериям нового кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA), поэтому решение о досрочном прекращении их полномочий является обдуманным и целесообразным. Об этом ТАСС рассказал председатель набсовета РУСАДА Александр Ивлев.

"По новому кодексу WADA представители исполнительных органов власти, олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций больше не смогут входить в органы управления, - сказал Ивлев. - У нас присутствовали представители Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, Минспорта РФ, с 1 января они должны покинуть набсовет. В набсовете не так много соответствующих [критериям кодексу WADA] членов, что по логике ведет к вполне обдуманному решению - всем вместе уйти, а с 1 января сформировать набсовет, который в полном объеме и в полном составе сможет соответствовать требованиям кодекса".

Ивлев не уточнил, войдет ли он в обновленный состав наблюдательного совета РУСАДА.

Набсовет РУСАДА был создан в марте 2017 года. В действующий состав органа, помимо Ивлева, входят олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева (кандидатура от Олимпийского комитета России), академик РАМН Владимир Чехонин, Андрей Строкин (от Паралимпийского комитета России), директор правового департамента Минспорта РФ Вадим Байрамов (от Минспорта РФ), руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков и герой России летчик-космонавт Сергей Рязанский.