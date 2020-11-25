Егорян надеется, что фильм "На острие" разожжет интерес к фехтованию в России

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Фильм "На острие" позволит людям в России поближе познакомиться с фехтованием и даст мотивацию молодым спортсменам совершенствовать свое мастерство и не уходить из спорта. Такое мнение ТАСС высказала двухкратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян.

Премьера фильма "На острие" состоялась во вторник в Москве, в прокат картина выйдет 26 ноября. В основе сюжета лежит реальная история противостояния Егорян и Софьи Великой в финале Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

"Безусловно, фильм о фехтовании был необходим. Мы живем в спортивной стране, но при этом большинство знает только несколько топовых видов спорта - футбол, хоккей, фигурное катание, спортивную гимнастику. Остальные виды идут после них. При этом в фехтовании есть огромное количество невероятных спортсменов, о которых никто не знает. Благодаря таким фильмам люди начинают интересоваться фехтованием, вникать в его суть", - сказала Егорян.

"Некоторые вообще только узнают о нашем виде спорта, серьезно. Я, например, до сих пор сталкиваюсь с тем, что люди даже не знают о существовании фехтования. Благодаря этому фильму мы сможем популяризировать наш вид спорта", - добавила она.

Также олимпийская чемпионка считает, что картина будет мотивировать молодых спортсменов на достижение больших побед. "История фильма позволит многим деткам не опустить руки и продолжить пробиваться наверх. Из спорта уходит много талантливых детей, такие хорошие фильмы могут дать мотивацию тренироваться дальше для достижения высшей цели", - сказала Егорян.

Героиню фильма Киру Егорову, прообразом которой стала Егорян, сыграла актриса Стася Милославская. "Не стала бы говорить, что я ее консультировала перед съемками, это было просто общение двух девочек, которые хотели узнать друг друга получше. Я о том, что такое быть актрисой, ей было интересно узнать о фехтовании. Я ей объяснила тонкости фехтования, рассказала интересные истории, которые, я надеюсь, ей помогли сыграть эту роль", - подытожила Егорян.