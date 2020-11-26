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Летние неолимпийские виды спорта

Матыцин считает Россию фаворитом в борьбе за право проведения КМ-2027 по регби

Ранее сообщалось, что Федерация регби России подаст заявки на проведение турнира в 2027 и 2031 годах
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия является более конкурентоспособной, чем Австралия в борьбе за право проведения в 2027 году Кубка мира по регби. Такое мнение на пресс-конференции по итогам заседания высшего совета Федерации регби России (ФРР) высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее стало известно, что Федерация регби России подаст заявки на проведение турнира в 2027 и 2031 годах.

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"Мы уже официально об этом заявили и президент РФ дал поручение, мы сделаем все, чтобы получить право провести одно из крупнейших в мире событий. Претендентом на 2027 год является Австралия, но Россия более чем конкурентоспособна. После чемпионата мира по футболу мы имеем инфраструктуру и высококвалифицированный менеджмент. В декабре пройдет межведомственная комиссия, надеюсь, что после ее решения мы начнем активную работу", - заявил Матыцин.

Также он отметил, что все города, которые принимали матчи чемпионата мира 2018 года по футболу, смогут претендовать на организацию игр Кубка мира по регби.

Сборная России дважды принимала участие в Кубке мира. Турнир проводится с 1995 года.

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РоссияЛетние неолимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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