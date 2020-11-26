Московское "Динамо" победило "Локомотив" в КХЛ, отыграв три шайбы в третьем периоде

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" в овертайме обыграло ярославский "Локомотив" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 2 217 зрителей.

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В составе "Локомотива" шайбы забросили Артур Каюмов (21-я минута), Рушан Рафиков (34) и Антон Ландер (40). У "Динамо" отличились Оскар Линдберг (51), Дмитрий Кагарлицкий (57), Вадим Шипачев (57) и Михал Чайковски (64). "Динамо" сумело отыграть отставание в три шайбы по ходу третьего периода.

"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков в 29 матчах. "Локомотив" идет третьим на Западе, имея в активе 40 очков после 29 встреч. Московский клуб впервые в сезоне одержал победу над "Локомотивом", предыдущие три встречи закончились в пользу ярославской команды.

В следующем матче бело-голубые 28 ноября на домашней площадке примут хабаровский "Амур". "Локомотив" днем позднее дома встретится с минским "Динамо".

В других матчах игрового дня омский "Авангард" дома обыграл "Амур" (4:2), челябинский "Трактор" на домашней площадке в овертайме победил екатеринбургский "Автомобилист" (4:3), череповецкая "Северсталь" дома проиграла петербургскому СКА (2:3), хельсинкский "Йокерит" в гостях уступил нижегородскому "Торпедо" (2:3), ЦСКА на выезде обыграл "Сочи" (4:1), минское "Динамо" победило дома в овертайме подольский "Витязь" (4:3).