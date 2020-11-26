Московское "Динамо" победило "Локомотив" в КХЛ, отыграв три шайбы в третьем периоде

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" в овертайме обыграло ярославский "Локомотив" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 2 217 зрителей.
В составе "Локомотива" шайбы забросили Артур Каюмов (21-я минута), Рушан Рафиков (34) и Антон Ландер (40). У "Динамо" отличились Оскар Линдберг (51), Дмитрий Кагарлицкий (57), Вадим Шипачев (57) и Михал Чайковски (64). "Динамо" сумело отыграть отставание в три шайбы по ходу третьего периода.
"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков в 29 матчах. "Локомотив" идет третьим на Западе, имея в активе 40 очков после 29 встреч. Московский клуб впервые в сезоне одержал победу над "Локомотивом", предыдущие три встречи закончились в пользу ярославской команды.
В следующем матче бело-голубые 28 ноября на домашней площадке примут хабаровский "Амур". "Локомотив" днем позднее дома встретится с минским "Динамо".
В других матчах игрового дня омский "Авангард" дома обыграл "Амур" (4:2), челябинский "Трактор" на домашней площадке в овертайме победил екатеринбургский "Автомобилист" (4:3), череповецкая "Северсталь" дома проиграла петербургскому СКА (2:3), хельсинкский "Йокерит" в гостях уступил нижегородскому "Торпедо" (2:3), ЦСКА на выезде обыграл "Сочи" (4:1), минское "Динамо" победило дома в овертайме подольский "Витязь" (4:3).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|31
|20
|1
|2
|0
|3
|5
|102-64
|49
|2
|СКА
|30
|18
|1
|0
|2
|1
|8
|94-69
|41
|3
|Локомотив
|29
|14
|2
|2
|1
|3
|7
|80-52
|40
|4
|Динамо М
|29
|13
|3
|0
|2
|2
|9
|85-75
|36
|5
|Динамо Мн
|29
|10
|5
|2
|1
|1
|10
|79-76
|36
|6
|Спартак
|29
|10
|3
|1
|2
|4
|9
|80-82
|34
|7
|Северсталь
|29
|10
|3
|2
|1
|1
|12
|63-76
|32
|8
|Йокерит
|23
|12
|2
|0
|0
|1
|8
|78-54
|29
|9
|Витязь
|29
|9
|2
|2
|1
|1
|14
|80-87
|28
|10
|Сочи
|29
|6
|1
|0
|2
|3
|17
|56-97
|19
|11
|Динамо Р
|27
|2
|1
|1
|2
|2
|19
|45-85
|12
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|31
|15
|2
|4
|1
|3
|6
|94-72
|46
|2
|Авангард
|29
|17
|1
|0
|3
|3
|5
|86-58
|42
|3
|Трактор
|30
|17
|2
|1
|1
|1
|8
|82-58
|42
|4
|Салават Юлаев
|31
|13
|2
|4
|0
|2
|10
|96-85
|40
|5
|Автомобилист
|28
|13
|3
|1
|3
|2
|6
|90-72
|39
|6
|Металлург
|30
|12
|0
|4
|1
|3
|10
|75-70
|36
|7
|Торпедо НН
|29
|8
|2
|3
|1
|3
|12
|81-88
|30
|8
|Сибирь
|30
|12
|1
|0
|3
|0
|14
|81-88
|29
|9
|Амур
|32
|8
|3
|1
|2
|0
|18
|71-97
|26
|10
|Барыс
|26
|6
|3
|1
|2
|3
|11
|56-74
|25
|11
|Нефтехимик
|28
|7
|1
|1
|0
|0
|19
|62-98
|18
|12
|Куньлунь
|28
|5
|0
|0
|1
|2
|20
|63-102
|13