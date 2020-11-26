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КХЛ

Московское "Динамо" победило "Локомотив" в КХЛ, отыграв три шайбы в третьем периоде

Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 4:3 в овертайме
Хоккеисты "Динамо" Владислав Ефремов и "Локомотива" Егор Коршков Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Динамо" Владислав Ефремов и "Локомотива" Егор Коршков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" в овертайме обыграло ярославский "Локомотив" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 2 217 зрителей.

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В составе "Локомотива" шайбы забросили Артур Каюмов (21-я минута), Рушан Рафиков (34) и Антон Ландер (40). У "Динамо" отличились Оскар Линдберг (51), Дмитрий Кагарлицкий (57), Вадим Шипачев (57) и Михал Чайковски (64). "Динамо" сумело отыграть отставание в три шайбы по ходу третьего периода.

"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков в 29 матчах. "Локомотив" идет третьим на Западе, имея в активе 40 очков после 29 встреч. Московский клуб впервые в сезоне одержал победу над "Локомотивом", предыдущие три встречи закончились в пользу ярославской команды.

В следующем матче бело-голубые 28 ноября на домашней площадке примут хабаровский "Амур". "Локомотив" днем позднее дома встретится с минским "Динамо".

В других матчах игрового дня омский "Авангард" дома обыграл "Амур" (4:2), челябинский "Трактор" на домашней площадке в овертайме победил екатеринбургский "Автомобилист" (4:3), череповецкая "Северсталь" дома проиграла петербургскому СКА (2:3), хельсинкский "Йокерит" в гостях уступил нижегородскому "Торпедо" (2:3), ЦСКА на выезде обыграл "Сочи" (4:1), минское "Динамо" победило дома в овертайме подольский "Витязь" (4:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА312012035102-6449
2СКА30181021894-6941
3Локомотив29142213780-5240
4Динамо М29133022985-7536
5Динамо Мн291052111079-7636
6Спартак29103124980-8234
7Северсталь291032111263-7632
8Йокерит23122001878-5429
9Витязь29922111480-8728
10Сочи29610231756-9719
11Динамо Р27211221945-8512
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс31152413694-7246
2Авангард29171033586-5842
3Трактор30172111882-5842
4Салават Юлаев311324021096-8540
5Автомобилист28133132690-7239
6Металлург301204131075-7036
7Торпедо НН29823131281-8830
8Сибирь301210301481-8829
9Амур32831201871-9726
10Барыс26631231156-7425
11Нефтехимик28711001962-9818
12Куньлунь28500122063-10213

 

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