"Арсенал", "Лестер" и "Хоффенхайм" стали первыми участниками 1/16 финала Лиги Европы

ТАСС, 26 ноября. Английские футбольные клубы "Лестер" и "Арсенал", а также германский "Хоффенхайм" первыми обеспечили себе участие в плей-офф Лиги Европы сезона-2020/21.

"Лестер" выступает в группе G. В матче четвертого тура команда в гостях сыграла вничью с португальской "Брагой" со счетом 3:3, причем соперники обменялись голами в добавленное ко второму тайму время. В другом матче группы украинская "Заря" на выезде разгромила греческий АЕК - 3:0. В турнирной таблице за два тура до конца группового этапа лидирует "Лестер", набравший 10 очков, "Брага" идет второй (7), АЕК - третьим, "Заря" - четвертой (по 3).

"Арсенал" в выездном матче в группе B разгромил норвежский "Мольде" со счетом 3:0. В турнирной таблице "Арсенал", набравший 12 очков, занимает первое место. В активе "Мольде" 6 очков, у австрийского "Рапида" 3 очка, ирландский "Дандолк" очков не имеет. В матче "Дандолк" - "Рапид" идет первый тайм. "Мольде" и "Рапид" не могут набрать по 12 очков, так как провели только одну очную встречу.

"Хоффенхайм" в четверг в гостях одержал победу над чешским "Слованом" - 2:0, в другом матче группы L сербская "Црвена Звезда" с тем же счетом переиграла бельгийский "Гент". В турнирной таблице первое место занимает "Хоффенхайм" (12), второе - "Црвена Звезда" (9), третье - "Слован" (3), четвертое - "Гент" (0).

Матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы пройдут 3 декабря.