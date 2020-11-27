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Лига Европы

"Рома" вышла в плей-офф Лиги Европы

Итальянская команда в гостях обыграла румынский ЧФР со счетом 2:0
Футболисты ЧФР Адриан Паун и "Ромы" Хуан Жезус AP Photo/Raed Krishan
Описание
Футболисты ЧФР Адриан Паун и "Ромы" Хуан Жезус
© AP Photo/Raed Krishan

ТАСС, 27 ноября. Футболисты итальянской "Ромы" обыграли румынский ЧФР со счетом 2:0 в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в румынском Клуже.

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В составе "Ромы" гол забил Жордан Верету (67-я минута), на 49-й минуте встречи мяч в свои ворота срезал нападающий ЧФР Габриэль Дебельюх. В предыдущем туре "Рома" также победила ЧФР со счетом 5:0.

"Рома" занимает первое место в турнирной таблице группы A, набрав 10 очков в четырех матчах. Далее идут швейцарские "Янг Бойз (7 очков), ЧФР (4) и болгарский ЦСКА (1). "Рома" гарантировала себе участие в плей-офф Лиги Европы, при равенстве очков с ЧФР итальянский клуб окажется выше из-за результатов личных встреч.

Английский "Тоттенхэм" разгромил болгарский "Лудогорец" (4:0), в составе клуба из Лондона отличились Карлос Винисиус (16-я и 34-я минуты), Гари Уинкс (63) и Лукас (73). "Тоттенхэм" занимает второе место в турнирной таблице группы J, набрав девять очков в четырех матчах, лидирует бельгийский "Антверпен (9 очков), третьим идет австрийский ЛАСК (6), "Лудогорец" потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, не сумев набрать очки в четырех встречах группового этапа.

Результаты остальных матчей игрового дня:

  • АЗ (Нидерланды) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 0:0;
  • "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Хапоэль" (Израиль) - 4:1;
  • "Гранада" (Испания) - "Омония" (Кипр) - 2:1;
  • "Дандолк" (Ирландия) - "Рапид" (Австрия) - 1:3;
  • "Наполи" (Италия) - "Риека" (Хорватия) - 2:0;
  • "Ницца" (Франция) - "Славия" (Прага, Чехия) - 1:3;
  • ПСВ (Нидерланды) - ПАОК (Греция) - 3:2;
  • "Рейнджерс" (Шотландия) - "Бенфика" (Португалия) - 2:2;
  • "Стандарт" (Бельгия) - "Лех" (Польша) - 2:1.
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