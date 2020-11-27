ФИФА попросила организовать минуту молчания в память о Марадоне на ближайших матчах

ТАСС, 27 ноября. Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к национальным ассоциациям с просьбой почтить минутой молчания память Диего Марадоны на ближайших матчах. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Марадона ушел из жизни в среду в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

"Поскольку мир футбола оплакивает кончину Диего Марадоны, ФИФА обратилась к своим 211 ассоциациям-членам с просьбой призвать всех организаторов соревнований устроить минуту молчания на каждом футбольном матче в предстоящие выходные или при следующей возможности, чтобы почтить память одной из величайших футбольных икон всех времен".

Марадона - чемпион мира 1986 года, он считается одним из лучших футболистов ХХ века. Выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.