Минспорт обсудил сотрудничество в сфере спорта с послами африканских государств

В пятницу состоялась встреча министра спорта РФ Олега Матыцина с послами африканских государств в России. В мероприятии также приняли участие спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, статс-секретарь - заместитель министра спорта Ксения Машкова, член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Пирог, вице-президент Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки, чрезвычайный и полномочный посол Андрей Бакланов.

Матыцин заявил о намерении Минспорта активно развивать нормативно-правовую базу взаимодействия с государствами Африки, а также отметил необходимость усиления совместной российско-африканской работы в сфере студенческого и массового спорта. "В этом году в наших подведомственных вузах обучаются 30 студентов из семи африканских стран, и это число может быть существенно увеличено. Хорошо зарекомендовали себя совместные специальные матчи-вызовы по разным видам спорта между учебными заведениями и университетами. Мы готовы выходить с предложениями для каждой страны по обмену специалистами, в том числе в области антидопингового обеспечения, в рамках программ обучения и повышения квалификации в российских спортивных вузах и образовательных организациях", - сказал министр спорта РФ.

По словам Матыцина, Россия и страны Африки также могли бы активно работать в рамках органов Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Кроме того, Матыцин предложил подумать над запуском спортивного направления в рамках деятельности научного совета форума "Россия - Африка", которое объединит научно-исследовательские организации и институты в области физической культуры и спорта, а также представителей гражданского общества и экспертных кругов.