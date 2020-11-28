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Зимние олимпийские виды спорта

Российский саночник Павличенко стал девятым на первом этапе Кубка мира

Победу одержал немец Феликс Лох

ТАСС, 28 ноября. Россиянин Семен Павличенко занял девятое место в одиночных соревнованиях среди мужчин на первом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в австрийском Игльсе.

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Первое место занял немецкий саночник Феликс Лох, показавший результат 1 минуту 39,941 секунды. Вторым стал его соотечественник Йоханнес Людвиг (+0,126). Третье место занял итальянец Доминик Фишналлер (+0,180).

Павличенко показал лучший результат среди россиян (+0,403). Роман Репилов занял десятое место (+0,446), Александр Горбацевич стал 14-м (+0,770), Степан Федоров - 20-м (+1,545).

Позже в субботу будут разыграны медали в мужских санях-двойках.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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