Российский саночник Павличенко стал девятым на первом этапе Кубка мира

ТАСС, 28 ноября. Россиянин Семен Павличенко занял девятое место в одиночных соревнованиях среди мужчин на первом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в австрийском Игльсе.
Первое место занял немецкий саночник Феликс Лох, показавший результат 1 минуту 39,941 секунды. Вторым стал его соотечественник Йоханнес Людвиг (+0,126). Третье место занял итальянец Доминик Фишналлер (+0,180).
Павличенко показал лучший результат среди россиян (+0,403). Роман Репилов занял десятое место (+0,446), Александр Горбацевич стал 14-м (+0,770), Степан Федоров - 20-м (+1,545).
Позже в субботу будут разыграны медали в мужских санях-двойках.