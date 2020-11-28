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Сборные по баскетболу

Российские баскетболисты обыграли эстонцев в матче отборочного турнира ЧЕ-2022

Встреча в Таллине завершилась со счетом 84:56 в пользу российской сборной
Баскетболисты сборной России Михаил Александров/ТАСС
Описание
Баскетболисты сборной России
© Михаил Александров/ТАСС

ТАСС, 28 ноября. Мужская сборная России по баскетболу обыграла команду Эстонии со счетом 84:56 в матче квалификационного этапа чемпионата Европы 2022 года. Встреча прошла в Таллине.

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Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник российской сборной Евгений Бабурин, набравший 19 очков. У эстонцев больше всех очков набрал Янари Ёсаар (11). Первый матч в ранге капитана сборной России провел Андрей Воронцевич.

Другой матч группы B между командами Италии и Северной Македонии был отложен из-за вспышки коронавируса в составе македонцев.

Сборная России поднялась на первое место в группе, набрав пять очков в трех матчах. Далее идут команды Италии, Эстонии (обе - по 4 очка) и Северной Македонии (2).

Следующий матч сборная России проведет 30 ноября против команды Италии в Таллине.

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