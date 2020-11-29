Медальный рекорд россиян и олимпийские лицензии. Завершился ЧЕ по скалолазанию в Москве

Главным итогом турнира стали победы в многоборье россиян Виктории Мешковой и Алексея Рубцова, благодаря чему они отобрались на Игры в Токио

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Чемпионат Европы по скалолазанию завершился в субботу соревнованиями в олимпийской дисциплине "многоборье", турнир проходил с 21 по 28 ноября в Центре гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Сборная России завоевала две олимпийские лицензии и установила рекорд по количеству медалей.

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Нынешний чемпионат Европы стал первым, в котором определились лучшие скалолазы в многоборье, в этой же дисциплине были разыграны олимпийские лицензии. У женщин победу в одержала Виктория Мешкова, у мужчин лучшим стал Алексей Рубцов. Таким образом, в олимпийском турнире по скалолазанию в 2021 году примут участие трое россиян, еще одну лицензию во время квалификационного турнира во Франции в ноябре 2019 года завоевала Юлия Каплина. Российские скалолазы показали свое лучшее выступление в истории европейских турниров, завоевав 12 медалей. Предыдущий рекорд сборной России по количеству наград на одном чемпионате Европы был установлен в 2006 году (семь медалей). На европейском первенстве в 2019 году россияне завоевали одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали и стали вторыми в неофициальном медальном зачете. "Задачи на турнир сборная выполнила более чем на 100 процентов. Любой мог завоевать медаль, все были хорошо готовы, - отметил глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков. - До последних минут соревнования держали в напряжении, все очень переживали, буквально в последний момент решилась судьба олимпийских путевок".

Описание Немецкая спортсменка Люсия Дерффель © Сергей Фадеичев/ТАСС

Российские рекорды В первый день чемпионата Европы спортсмены соревновались в скорости, у женщин россиянки заняли весь пьедестал почета - первой стала Екатерина Баращук, серебряная медаль на счету Елизаветы Ивановой, бронзу завоевала Юлия Каплина. В квалификации "скорости" Каплина десятый раз в карьере обновила мировой рекорд, преодолев 15-метровую вертикальную трассу за 6,964 секунды, прежнее достижение составляло 6,995 секунды и принадлежало индонезийке Ариэс Сусанти Рахаю. Результат Каплиной также будет являться рекордом Европы, континентальные достижения фиксируются впервые в истории. У мужчин серебряную награду завоевал россиянин Лев Рудацкий. 20-летняя Мешкова помимо завоевания олимпийской лицензии одержала победу в "боулдеринге" и "трудности", став первой в истории спортсменкой, которая выиграла две или более золотые медали на одном чемпионате Европы. У мужчин в "боулдеринге" представители России Сергей Лужецкий и Николай Яриловец завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно. В "трудности" бронзовую медаль завоевал россиянин Дмитрий Факирьянов. "Я первая в мире выиграла три золотые медали на одном чемпионате Европы? Да я на Олимпиаду попала, это самое важное, - прокомментировала свои успехи Мешкова. - Состояние менялось день ото дня, начинала чемпионат очень аккуратно, выходила после болезни. В многоборье психологически было тяжелее, потому что выходила уже после двух золотых медалей".

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Успех организаторов Планировалось, что чемпионат Европы пройдет в Москве с 20 по 27 марта, но из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир переносился трижды - на 15-22 июня, 1-8 октября, а затем на 21-28 ноября. Изменилось и место проведения - вместо легкоатлетического манежа ЦСКА спортсмены соревновались в Центре гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Трассы были собраны в рекордные сроки - монтаж начался за 10 дней до открытия турнира, но все успели подготовить вовремя. Масса конструкции составила 20 тонн, ее максимальная высота - 16,5 метра.