Черчесов рассчитывал на эмоциональный разговор в телеэфире после поражения от сербов

ТАСС, 29 ноября. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассчитывал на эмоциональный разговор в эфире на телевидении после поражения в матче Лиги наций от команды Сербии. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

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В эфире телеканала "Матч ТВ" 24 ноября Черчесов резко высказался о ряде игроков, включая Федора Чалова, Антона Заболотного, а также ответил на критику по поводу травмы форварда "Спартака" Александра Соболева от генерального директора клуба Шамиля Газизова.

"Я сам напросился туда, потому что хотел прямой эфир. Сам попросил, чтобы был [Дмитрий] Губерниев, чтобы наша беседа выглядела не сфабрикованной, а живой. Я рассчитывал, что будет эмоциональный разговор и мы что-нибудь вскроем", - сказал Черчесов.

18 ноября сборная России проиграла в гостях со счетом 0:5 команде Сербии в заключительном, шестом туре Лиги наций. Поражение стало одним из самых крупных в истории сборной России. Россияне завершили групповой этап Лиги наций на втором месте в своей группе и не смогли пробиться в высший дивизион турнира.