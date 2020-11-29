"Уфа" разгромила "Тамбов" и прервала 13-матчевую серию без побед в РПЛ

ТАСС, 29 ноября. "Уфа" в домашнем матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) одержала победу над "Тамбовом" со счетом 4:0. Встреча прошла в Уфе на стадионе "Нефтяник".
В составе уфимцев отличились Тимур Жамалетдинов (11-я минута, 54), Владислав Камилов (45+2) и Филип Мрзляк (80). На 37-й минуте матча защитник "Тамбова" Алексей Грицаенко получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 75-й минуте полузащитник "Тамбова" Валерий Чуперка не реализовал 11-метровый. Нападающий "Уфы" Дмитрий Сысеув не забил пенальти на третьей добавленной к матчу минуте.
"Уфа" прервала серию без побед в РПЛ, которая составляла 13 матчей. Последний раз до этого уфимцы выигрывали в чемпионате 14 августа - у "Арсенала" (3:2). "Тамбов" не может победить на протяжении пяти матчей. В нынешнем сезоне команды уже встречались 12 сентября, тогда матч проходил в Саранске, победу одержал "Тамбов" (2:0).
"Уфа" покинула последнее место и после 16 туров занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, набрав 10 очков. "Тамбов" идет 14-м с 12 очками. В следующем туре 6 декабря уфимцы на выезде сыграют против "Ростова", "Тамбов" днем ранее проведет гостевой матч против московского "Спартака".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|16
|9
|5
|2
|32-12
|32
|2
|ЦСКА
|15
|10
|2
|3
|28-11
|32
|3
|Ростов
|16
|9
|2
|5
|22-16
|29
|4
|Спартак
|15
|8
|5
|2
|25-16
|29
|5
|Динамо
|16
|8
|3
|5
|22-16
|27
|6
|Ахмат
|16
|7
|4
|5
|19-18
|25
|7
|Локомотив
|16
|7
|4
|5
|16-16
|25
|8
|Сочи
|16
|6
|6
|4
|23-22
|24
|9
|Краснодар
|16
|6
|3
|7
|24-19
|21
|10
|Рубин
|15
|6
|3
|6
|21-22
|21
|11
|Урал
|16
|4
|7
|5
|12-15
|19
|12
|Химки
|16
|5
|3
|8
|18-26
|18
|13
|Арсенал
|16
|3
|5
|8
|17-27
|14
|14
|Тамбов
|16
|3
|3
|10
|11-22
|12
|15
|Уфа
|16
|2
|4
|10
|13-29
|10
|16
|Ротор
|15
|1
|5
|9
|7-23
|8