"Уфа" разгромила "Тамбов" и прервала 13-матчевую серию без побед в РПЛ

ТАСС, 29 ноября. "Уфа" в домашнем матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) одержала победу над "Тамбовом" со счетом 4:0. Встреча прошла в Уфе на стадионе "Нефтяник".

В составе уфимцев отличились Тимур Жамалетдинов (11-я минута, 54), Владислав Камилов (45+2) и Филип Мрзляк (80). На 37-й минуте матча защитник "Тамбова" Алексей Грицаенко получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 75-й минуте полузащитник "Тамбова" Валерий Чуперка не реализовал 11-метровый. Нападающий "Уфы" Дмитрий Сысеув не забил пенальти на третьей добавленной к матчу минуте.

"Уфа" прервала серию без побед в РПЛ, которая составляла 13 матчей. Последний раз до этого уфимцы выигрывали в чемпионате 14 августа - у "Арсенала" (3:2). "Тамбов" не может победить на протяжении пяти матчей. В нынешнем сезоне команды уже встречались 12 сентября, тогда матч проходил в Саранске, победу одержал "Тамбов" (2:0).

"Уфа" покинула последнее место и после 16 туров занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, набрав 10 очков. "Тамбов" идет 14-м с 12 очками. В следующем туре 6 декабря уфимцы на выезде сыграют против "Ростова", "Тамбов" днем ранее проведет гостевой матч против московского "Спартака".