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Футбол в России

"Уфа" разгромила "Тамбов" и прервала 13-матчевую серию без побед в РПЛ

В матче не было забито два пенальти
Вратарь "Уфы" Александр Беленов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Вратарь "Уфы" Александр Беленов
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 29 ноября. "Уфа" в домашнем матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) одержала победу над "Тамбовом" со счетом 4:0. Встреча прошла в Уфе на стадионе "Нефтяник".

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В составе уфимцев отличились Тимур Жамалетдинов (11-я минута, 54), Владислав Камилов (45+2) и Филип Мрзляк (80). На 37-й минуте матча защитник "Тамбова" Алексей Грицаенко получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 75-й минуте полузащитник "Тамбова" Валерий Чуперка не реализовал 11-метровый. Нападающий "Уфы" Дмитрий Сысеув не забил пенальти на третьей добавленной к матчу минуте.

"Уфа" прервала серию без побед в РПЛ, которая составляла 13 матчей. Последний раз до этого уфимцы выигрывали в чемпионате 14 августа - у "Арсенала" (3:2). "Тамбов" не может победить на протяжении пяти матчей. В нынешнем сезоне команды уже встречались 12 сентября, тогда матч проходил в Саранске, победу одержал "Тамбов" (2:0).

"Уфа" покинула последнее место и после 16 туров занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, набрав 10 очков. "Тамбов" идет 14-м с 12 очками. В следующем туре 6 декабря уфимцы на выезде сыграют против "Ростова", "Тамбов" днем ранее проведет гостевой матч против московского "Спартака".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1695232-1232
2ЦСКА15102328-1132
3Ростов1692522-1629
4Спартак1585225-1629
5Динамо1683522-1627
6Ахмат1674519-1825
7Локомотив1674516-1625
8Сочи1666423-2224
9Краснодар1663724-1921
10Рубин1563621-2221
11Урал1647512-1519
12Химки1653818-2618
13Арсенал1635817-2714
14Тамбов16331011-2212
15Уфа16241013-2910
16Ротор151597-238

 

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