Нестареющая классика. Майк Тайсон и Рой Джонс вернулись на ринг

Легенды мирового бокса вернулись на ринг в возрасте после 50 лет. Поединок носил характер выставочного и по регламенту состоял из восьми раундов по две минуты, а боксеры вышли на ринг не в привычных для современного бокса 10-унцевых перчатках, а 12-унцевых, а также без защитных шлемов. Официального судейства поединка не велось, но руководство Всемирного боксерского совета (WBC), которое изготовило для победителя специальный пояс WBC Frontline Battle Belt, организовало неофициальное судейство - подсчет очков вели бывшие чемпионы мира по версии этой организации Кристи Мартин, Винни Пациенца и Чед Доусон, которые и вынесли вердикт.

Результат этого поединка не будет внесен в официальную статистику боксеров. 54-летний Тайсон одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). 51-летний Джонс, имеющий российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а также чемпионом мира в четырех весовых категориях. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

Поединок прошел в активном темпе и держал интригу до последних секунд. Тайсон показал себя в отличной форме, несмотря на то, что за последние 15 лет провел всего один тренировочный сбор. Джонс, который последний поединок провел два года назад, привычно действовал на контратаках и много перемещался по рингу. После боя зрители назвали поединок лучшим среди выставочных в профессиональном боксе.

Тайсон недоволен

Тайсон после поединка высказал недовольство результатом, считая, что именно он стал победителем. "Иногда эти две минуты казались тремя. Я просто счастлив, собираюсь продолжать идти дальше и делать больше. Это больше, чем поединок и победа в нем. Мы гуманисты, мы помогаем людям. Это нечто большее, я сейчас в этом", - добавил 54-летний супертяжеловес.