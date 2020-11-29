Нестареющая классика. Майк Тайсон и Рой Джонс вернулись на ринг

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Выставочный боксерский поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом - младшим завершился вничью. Бой бывших абсолютных чемпионов мира прошел в Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр".
Тайсон заработает за бой $10 млн, Джонс - $3 млн. Также оба спортсмена получат проценты от продажи платных трансляций.
Легенды мирового бокса вернулись на ринг в возрасте после 50 лет. Поединок носил характер выставочного и по регламенту состоял из восьми раундов по две минуты, а боксеры вышли на ринг не в привычных для современного бокса 10-унцевых перчатках, а 12-унцевых, а также без защитных шлемов. Официального судейства поединка не велось, но руководство Всемирного боксерского совета (WBC), которое изготовило для победителя специальный пояс WBC Frontline Battle Belt, организовало неофициальное судейство - подсчет очков вели бывшие чемпионы мира по версии этой организации Кристи Мартин, Винни Пациенца и Чед Доусон, которые и вынесли вердикт.
Результат этого поединка не будет внесен в официальную статистику боксеров. 54-летний Тайсон одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). 51-летний Джонс, имеющий российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а также чемпионом мира в четырех весовых категориях. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.
Поединок прошел в активном темпе и держал интригу до последних секунд. Тайсон показал себя в отличной форме, несмотря на то, что за последние 15 лет провел всего один тренировочный сбор. Джонс, который последний поединок провел два года назад, привычно действовал на контратаках и много перемещался по рингу. После боя зрители назвали поединок лучшим среди выставочных в профессиональном боксе.
Тайсон недоволен
Тайсон после поединка высказал недовольство результатом, считая, что именно он стал победителем. "Иногда эти две минуты казались тремя. Я просто счастлив, собираюсь продолжать идти дальше и делать больше. Это больше, чем поединок и победа в нем. Мы гуманисты, мы помогаем людям. Это нечто большее, я сейчас в этом", - добавил 54-летний супертяжеловес.
Джонс также отметил, что он заслужил победу в поединке. "Я никогда не удовлетворяюсь ничьей", - сказал он.
"Удары в корпус определенно дали о себе знать, это то, что истощает тебя. Я думал, что у меня есть шесть кубиков пресса и этого будет достаточно, но, возможно, мне необходимо 12, потому что шесть с этим не справляются", - сообщил боксер.
"Нам следует повторить поединок. Все любят Майка, и я тоже люблю Майка. Но мне тяжело принимать удары от него, поэтому я поговорю со своей семьей, посмотрю, как они к этому отнесутся", - добавил он.
Помимо этого, боксер поблагодарил россиян за поддержку.
Второй бой в Москве?
Федерация бокса России предложит Тайсону и Джонсу провести повторный бой в Москве, сообщил ТАСС генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
"Молодцы, это было интересно, оба хорошо подготовились в таком возрасте. Надо матч-реванш предложить провести в Москве в 2021 году. Будем обсуждать с ними, почему бы не провести на День бокса", - сказал Кремлев. День бокса будет отмечаться 22 июля.
Президент WBC Маурисио Сулейман в разговоре с ТАСС отметил, что оба боксера показали отличную форму для своего возраста. "Это было великолепное зрелище, - сказал Сулейман. - Да, у нас два обладателя титула, это отлично. Показать такую готовность в 50 лет - это невероятно, думаю, что Майк и Рой показали отличный пример всем".
Бывший чемпион мира россиянин Денис Лебедев, комментируя результат поединка, отметил, что бой был достаточно интересным.
"Я считаю, что Майк Тайсон победил, он вообще выглядел хорошо, хотя оба выглядели неплохо в 50 лет. Я чувствовал, что Тайсон в клинче выглядел бережливо, не очень жестко работал, но во время боя удары прилетали обоим. Мне вообще вчера друзья сказали, Денис, тебе надо сказать, что мол победитель - ко мне, но зачем? Скажут еще, что старичков бью", - сказал спортсмен.