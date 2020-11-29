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Формула-1

Попавший в аварию на Гран-при Бахрейна Грожан госпитализирован с ожогами

Руководитель команды рассказал, что пилот находится в шоковом состоянии
© EPA-EFE/Bryn Lennon

ТАСС, 29 ноября. Французский пилот команды "Формулы-1" "Хаас" Ромен Грожан не получил серьезных травм в аварии на Гран-при Бахрейна, гонщик госпитализирован с ожогами. Об этом сообщил руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер, чей комментарий приводит пресс-служба "Формулы-1".

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В воскресенье Грожан влетел в стену после столкновения на первом круге с российским пилотом "Альфа Таури" Даниилом Квятом, после чего его болид разорвало на две части.

"С Роменом все в порядке, я не хочу делать комментарии, касающиеся медицинских аспектов, но у него легкие ожоги на руках и лодыжках, - сказал Штайнер. - Очевидно, он находится в шоке. Я хочу поблагодарить спасательные бригады, которые сработали очень быстро. Маршалы и сотрудники Международной автомобильной федерации проделали большую работу, было страшно".

Грожан выступает за "Хаас" с 2016 года. Всего француз провел восемь сезонов в "Формуле-1", десять раз поднимался на подиум.

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