Месси почтил память Марадоны, отпраздновав гол "Осасуне" в футболке "Ньюэллс Олд Бойз"

Марадона умер в среду на 61-м году жизни. По предварительным данным, причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

После гола в ворота "Осасуны" в матче 11-го тура чемпионата Испании, который завершился крупной победой "Барселоны" со счетом 4:0, Месси снял свою игровую футболку, под которой была футболка аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз" с 10-м номером на спине. В этом клубе Марадона выступал в 1993-1994 годах, а Месси является воспитанником "Ньюэллс Олд Бойз". Месси выступал под руководством Марадоны в сборной Аргентины в 2008-2010 годах.

Марадона - чемпион мира 1986 года, он считается одним из лучших футболистов ХХ века. Выступал также за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс" и "Бока Хуниорс", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.