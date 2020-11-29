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Футбол в России

Гол Кокорина помог "Спартаку" победить "Ротор" и прервать трехматчевую серию без побед

Встреча завершилась со счетом 2:0
Футболисты "Спартака" Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Футболисты "Спартака"
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" обыграли волгоградский "Ротор" со счетом 2:0 в домашнем матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Открытие-Арена".

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На 15-й минуте с пенальти отличился Александр Кокорин, на 94-й минуте гол забил Самуэль Жиго. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско получил желтую карточку на 63-й минуте за споры с арбитром. Матч первого круга между командами, прошедший 26 августа в Волгограде, также завершился победой "Спартака" со счетом 1:0.

Кокорин, перешедший в "Спартак" нынешним летом на правах свободного агента, забил второй гол за клуб. Первый мяч 29-летний форвард также забил с пенальти - в ворота подмосковных "Химок" (3:2) 17 октября.

"Спартак" прервал серию из трех матчей без побед и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. "Ротор" идет на последней, 16-й строчке, имея в активе восемь очков. Лидирует петербургский "Зенит", вторым идет столичный ЦСКА, которые также набрали по 32 очка.

В следующем туре "Спартак" на домашнем поле примет "Тамбов", "Ротор" в гостях встретится с "Краснодаром". Обе встречи пройдут 5 декабря.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1695232-1232
2ЦСКА16102428-1232
3Спартак1695227-1632
4Ростов1692522-1629
5Динамо1683522-1627
6Ахмат1674519-1825
7Локомотив1674516-1625
8Сочи1666423-2224
9Рубин1673622-2224
10Краснодар1663724-1921
11Урал1647512-1519
12Химки1653818-2618
13Арсенал1635817-2714
14Тамбов16331011-2212
15Уфа16241013-2910
16Ротор1615107-258

 

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