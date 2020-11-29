Гол Кокорина помог "Спартаку" победить "Ротор" и прервать трехматчевую серию без побед

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" обыграли волгоградский "Ротор" со счетом 2:0 в домашнем матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Открытие-Арена".

"Уфа" разгромила "Тамбов" и прервала 13-матчевую серию без побед в РПЛ

На 15-й минуте с пенальти отличился Александр Кокорин, на 94-й минуте гол забил Самуэль Жиго. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско получил желтую карточку на 63-й минуте за споры с арбитром. Матч первого круга между командами, прошедший 26 августа в Волгограде, также завершился победой "Спартака" со счетом 1:0.

Кокорин, перешедший в "Спартак" нынешним летом на правах свободного агента, забил второй гол за клуб. Первый мяч 29-летний форвард также забил с пенальти - в ворота подмосковных "Химок" (3:2) 17 октября.

"Спартак" прервал серию из трех матчей без побед и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. "Ротор" идет на последней, 16-й строчке, имея в активе восемь очков. Лидирует петербургский "Зенит", вторым идет столичный ЦСКА, которые также набрали по 32 очка.

В следующем туре "Спартак" на домашнем поле примет "Тамбов", "Ротор" в гостях встретится с "Краснодаром". Обе встречи пройдут 5 декабря.