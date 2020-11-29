Гол Кокорина помог "Спартаку" победить "Ротор" и прервать трехматчевую серию без побед

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" обыграли волгоградский "Ротор" со счетом 2:0 в домашнем матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Открытие-Арена".
На 15-й минуте с пенальти отличился Александр Кокорин, на 94-й минуте гол забил Самуэль Жиго. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско получил желтую карточку на 63-й минуте за споры с арбитром. Матч первого круга между командами, прошедший 26 августа в Волгограде, также завершился победой "Спартака" со счетом 1:0.
Кокорин, перешедший в "Спартак" нынешним летом на правах свободного агента, забил второй гол за клуб. Первый мяч 29-летний форвард также забил с пенальти - в ворота подмосковных "Химок" (3:2) 17 октября.
"Спартак" прервал серию из трех матчей без побед и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. "Ротор" идет на последней, 16-й строчке, имея в активе восемь очков. Лидирует петербургский "Зенит", вторым идет столичный ЦСКА, которые также набрали по 32 очка.
В следующем туре "Спартак" на домашнем поле примет "Тамбов", "Ротор" в гостях встретится с "Краснодаром". Обе встречи пройдут 5 декабря.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|16
|9
|5
|2
|32-12
|32
|2
|ЦСКА
|16
|10
|2
|4
|28-12
|32
|3
|Спартак
|16
|9
|5
|2
|27-16
|32
|4
|Ростов
|16
|9
|2
|5
|22-16
|29
|5
|Динамо
|16
|8
|3
|5
|22-16
|27
|6
|Ахмат
|16
|7
|4
|5
|19-18
|25
|7
|Локомотив
|16
|7
|4
|5
|16-16
|25
|8
|Сочи
|16
|6
|6
|4
|23-22
|24
|9
|Рубин
|16
|7
|3
|6
|22-22
|24
|10
|Краснодар
|16
|6
|3
|7
|24-19
|21
|11
|Урал
|16
|4
|7
|5
|12-15
|19
|12
|Химки
|16
|5
|3
|8
|18-26
|18
|13
|Арсенал
|16
|3
|5
|8
|17-27
|14
|14
|Тамбов
|16
|3
|3
|10
|11-22
|12
|15
|Уфа
|16
|2
|4
|10
|13-29
|10
|16
|Ротор
|16
|1
|5
|10
|7-25
|8